Se roba los corazones

La encantadora Luciana Fuster apareció vestida con ropa deportiva en redes sociales y le llovieron miles de halagos, pero no se animó a confesar de qué equipo es hincha.

Regalitos pa’ Navidad

André Carrillo invierte bien su tiempo libre a días de jugar el Mundial de Clubes con su club,Al Hilal. El extremo peruano ya piensa en la Navidad y estuvo de compras pensando en los regalitos para los engreídos de casa.

Diego ganó el juicio

En el 2017, la marca de ropa Dolce & Gabbana utilizó el nombre de Maradona en un desfile, y Diego decidió denunciarlos. Ayer se conoció que el técnico de Gimnasia ganó el juicio y se embolsará un billetón por la demanda.

Se olvida de James

Daniela Ospina, la ex de James Rodríguez, ya no se hace roche de gritar a los cuatro vientos su amor con Harold Jiménez, productor musical colombiano. La modelo y ex voleybolista está templadaza y ya le echó tierrita al colocho del Madrid.

Sigue con el afane

La chica reality Ivana Yturbe, quien a inicios de año tenía una relación con el ‘10’ de la selección peruana Jefferson Farfán, deja en claro en redes sociales que es la debilidad de los peloteros. Dos años después de que muchos medios peruanos resalten su cercanía con el brasileño Neymar; ayer se conoció la noticia de que el crack del PSG le sigue poniendo “corazoncitos” a las fotos de la modelo en Instagram. ¿Será que se viene un nuevo romance de verano?

‘Yaha’ no se rinde

Yahaira Plasencia, ex dela ‘Foquita’, es de las que siempre deja frases de motivación en Instagram. Esto fue lo último que dijo a sus fans: “De nosotros depende cumplir los sueños. No se rindan”.