Hay muchas razones en Perú para sentirnos orgullosos de lo nuestro, y el día de ayer lo demostramos una vez más al unirnos por nuestro plato bandera: el ceviche. Que nuestra cultura y talento sea reconocido mundialmente nos ha llevado en más de una oportunidad a inflar el pecho y gritar: “¡Vamos Perú!”.

Y es que en esta ‘tierra del Inca’ -como dice la canción- motivos para celebrar sobran. Ya sea por nuestra cultura milenaria llena de historias y monumentos, los paisajes naturales que embellecen nuestro territorio, la gastronomía que nuevamente sigue recolectando galardones y nuestra gente, que deja el nombre de nuestro país en alto.

En los últimos años hemos disfrutado de grandes triunfos en campos como el deporte, la música y la gastronomía, pero también hemos logrado varios méritos en el entretenimiento, donde muchos compatriotas triunfan en importantes producciones de Netflix, que son vistas en más de 190 países alrededor del mundo, interpretando importantes personajes y roles que aportaron a impulsar sus carreras a un siguiente nivel.

Anticipándonos a las celebraciones por Fiestas Patrias, acompáñanos en esta galería para conocer y disfrutar los países y las producciones donde algunos de estos peruanos han dejado huella.

Stephanie Cayo

Mary Luz Solari – “Club de Cuervos”

Ella fue la primera actriz en representarnos en una producción de Netflix. Entre el 2015 y 2019, la pudimos ver interpretando a Mary Luz Solari en la serie “Club de Cuervos”, quien con su interpretación puso en más de un aprieto a los hermanos Iglesias.

Verónica – “Yucatán”

En el 2018, protagonizó esta película donde compartió pantalla con Rodrigo de la Serna (“La casa de pape”l), en una comedia española situada en alta mar.

Samantha – “Como Caído del Cielo”

A finales del 2019, nos volvió a sorprender con el rol de Samantha en la película “Como caído del cielo”, una comedia mexicana que narra el supuesto regreso de Pedro Infante en el cuerpo de un imitador suyo.

Nathalie Kelley

Celia Machado/Crystal Flores Carrington – “Dinasty”

Nathalie protagoniza las primeras temporadas del remake de la icónica serie “Dinasty”, donde interpreta a Celia Machado, la prometida y luego esposa del multimillonario Blake Carrington.

Roberta Valderrama

Ms. Walsh – “Alexa & Katie” (Primera temporada)

Roberta ocupó el papel de Ms. Walsh durante la primera temporada de esta serie estadounidense, protagonizada por Paris Berelc e Isabel May como Alexa y Katie, una estudiante de secundaria que padece cáncer y su mejor amiga, respectivamente.

Isabela Merced

Julie Reyes – “Let it Snow”

La actriz peruano-americana, protagoniza la película navideña “Let it Snow” junto a Kiernan Shipka, donde interpreta a Julie una joven que ha sido aceptada en la Universidad de Columbia pero no está segura de poder dejar a su madre enferma para ir a la universidad

Gonzalo Revoredo

Marcelo Gomez – “Go! Vive a tu manera”

Al actor y conductor peruano, lo pudimos ver el año pasado interpretando a Marcelo Gómez, el entrenador de básquet del equipo de Saint Mary, el colegio donde se sitúa la serie.

Salvador del Solar

Padre Sobrino – “Narcos”

Salvador interpreta en la serie al Padre Sobrino, quien brinda apoyo a un grupo rebelde colombiano y luego es torturado por el FBI.

Javier Delgiudice

“Narcos”

El actor peruano también acompaña a Salvador del Solar en la serie de Netflix “Narcos. Él da vida a un político de Estado que trabaja de la mano con el flamante presidente de Colombia, quien desata una campaña contra Pablo Escobar.

Marco Zunino

Damián Williams - “Control Z”

Este año Marco Zunino participó en la serie juvenil “Control Z”, donde interpretó a Damián Williams, padre de Javier, uno de los protagonistas de la serie.

Jason Day

Fabrizio – “Jugar con Fuego”

En esta producción, Jason interpreta a Fabrizio, el protagonista de la historia. Un hombre que llega a la vida de tres mujeres casadas: Camila, Martina y Andrea.

Gerardo Zamora

Cacique Etoc –”La Reina de las Indias”

Gerardo Zamora, interpreta al Cacique Etoc, quien tendrá un rol muy importante en la vida de la india Catalina (protagonista principal de la historia).

Estos son los peruanos que trabajaron o tuvieron alguna participación en las producciones de Netflix. (Foto: Netflix)

Pero la participación de nuestros compatriotas no queda ahí. Los peruanos también se han destacado en producciones internacionales por su talento ligado a la producción audiovisual y como era de esperarse, también en la gastronomía:

“Street Food: Latinoamérica”

El cuarto episodio de la versión latinoamericana de Street Food, tuvo como protagonistas a Tomás Matsufuji (Al toke Pez), María Gonzales y Pablo Velarde (Picarones Mary), Angelica Chinen (Huerto Chinen), Rosa Espíritu (Anticuchos Doña Pochita).

Estos 5 cocineros nos demostraron, a través de sus historias de lucha y perseverancia, por qué sus puestos son las mejores opciones para un ‘antojito al paso’.

“Chef Table” - Tercera temporada

El sexto episodio de la tercera temporada de Chef Table, estuvo dedicado al reconocido chef peruano Virgilio Martínez, donde profundizan más sobre los paisajes y elementos que inspiran sus galardonados platillos.

Mario Vargas Llosa – “Dos Cataluñas”

El escritor peruano, tiene una breve participación en la película documental “Dos Cataluñas” sobre el Referéndum de independencia de Cataluña, que fue celebrado el 1 de octubre de 2017 a pesar de haber sido declarado inconstitucional.

Javier Fuentes-León – Director de “Distrito Salvaje”

En el año 2018, Netflix estrenó “Distrito Salvaje”, producción colombiana protagonizada por Juan Pablo Raba bajo la dirección de nada más y nada menos que el peruano Javier Fuentes-León.

Carmen Cárdenas - Directora de arte de “You”

Carmen Cárdenas es una reconocida directora de arte, cuyos títulos más sobresalientes en Netflix son: “You”, la galardonada docu-serie “When They See Us”, “Inventing Anna” y “The Get Down”.

Cristina Milizia - Voz en off en “Barbie Dreamhouse Adventure”

Cristina, es una actriz de doblaje peruana, encargada de dar la voz en español al personaje de Teresa en la serie “Barbie Dreamhouse Adventure’.

