Netflix es la plataforma favorita de cientos de millones de personas en el mundo para ver series, películas o documentales y, seguramente, aumentarán las reproducciones en tiempos donde muchos países viven en cuarentena o aislamiento debido a la propagación del coronavirus (COVID-19).

En España, el país ha entrado en cuarentena debido al coronavirus. Muchísimas personas se encuentran en sus casas debido a que se vive una situación de riesgo y por ello fue que la plataforma Movistar+ ha decidido dar un mes gratis de todo su contenido. Pero la gente espera un gesto similar de la empresa más importante de todas: Netflix.

Es así que en redes sociales, los usuarios españoles se han hecho sentir y piden al gigante Netflix que ofrezca su servicio gratis como método para "vencer" al coronavirus y que su etapa en cuarentena pueda ser un poco más llevadera. Además, Estados Unidos tendrá esta plataforma de manera gratuita, por lo que podría replicarse en España. Por ahora, dicha plataforma no se ha pronunciado al respecto.

Tal es la popularidad de Netflix en España en estos momentos, que el pasado viernes 13 de marzo su plataforma sufrió una caída por algunos minutos, que justamente coincidió con el día de estreno de una de las series más populares de dicho país: Élite. Por ahora, los españoles deberán esperar a que Netflix se pronuncie y les de las buenas nuevas de su plataforma gratuita, siquiera por un mes.

Cómo hacer para tener una Cuenta de Netflix Gratis por 1 mes

Existe la posibilidad que puedas acceder a un mes de Netflix totalmente GRATIS por 1 mes. Lo primero que debes hacer es crear una cuenta en Netflix y seguir los pasos que se pueden leer en la página oficial.

Como en el caso de HBO y otros servicios de streaming por Internet, Netflix te permite afiliarte en su servicio de pago completamente gratis, para que disfrutes todo su contenido por un mes sin ningún compromiso. De hecho, cualquier plan que elijas te permite tener estos 30 días de contenido gratuito y lo único que tienes que hacer es utilizar tu cuenta de Google Play o App Store para descargar su app, ingresar tu correo, vincular una tarjeta de crédito y listo.

Antes de que se cumplan los 30 días, lo único que tienes que hacer para no pagar ni un centavo, es cancelar tu suscripción y no te cobrarán el siguiente mes. Para este truco necesitarás tener vinculada una tarjeta personal de crédito o débito a la tienda virtual de tu dispositivo, si no, no podrás ingresar a esta opción porque necesita identificar un método de pago automático para cobrar el mes de suscripción.