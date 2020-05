En las últimas semanas la red social Twitter se convirtió en la plataforma de los mundiales. Millones de usuarios nominaron a sus candidatos sobre varios temas para, a partir de encuestas, elegir a su favorito. Netflix Latinoamérica no se quedó atrás y armó la Copa del Mundo de sus series más exitosas.

Fueron 32 las series que formaron parte de la disputa. En total fueron 3 millones los seguidores que emitieron su voto. El formato del torneo empezó a definirse con dos llaves desde octavos de final y por eliminación directa.

Bienvenidos a EL MUNDIAL DE SERIES NETFLIX 🏆

Series con muchas temporadas encima, otras debutantes, pero sin duda, todas con hinchadas increíbles.

¿Cuál será la ganadora? ¿Cuál es la mejor serie de Netflix?

¡A votar! pic.twitter.com/5TdQxYiIeP — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) May 12, 2020

La primera estuvo conformada por series como: The Umbrella Academy, Ozark, Narcos, Élite, You, Atypical, Luis Miguel y La casa de las flores. Por el otro lado estaban, Orange is the new black, Sex education, Stranger Things, La maldición de Hill House, Inconcebible, Poco Ortodoxa, La casa de papel y Dark.

Tras la primera eliminación quedaron instalados en cuartos de final Atypical, Narcos, Élite, La casa de las flores, Sex Education, Strangers Things, Poco Ortodoxa y Dark.

En las semifinales se vieron las caras Élite vs. Atypical y Strangers Things vs. Dark, protagonizando una dura disputa de palmo a palmo.

La gran final tuvo como contrincantes a Élite y Dark. Para sorpresas de muchos, la serie de drama sobrenatural y ciencia ficción, el cual narra la historia en el pueblo de Winden, se impuso con autoridad a la exitosa producción española, quedándose así con el máximo galardón.

DARK DIME QUÉ SE SIENTE

SALIR CAMPEÓN DE ESTE MUNDIAL



TE JURO QUE AUNQUE PASEN LOS AÑOS

SIEMPRE TE VAMOS A MIRAR



LA RESISTENCIA NO ROBÓ

EL DEMOGORGON NO ASUSTÓ

Y A LAS ENCINAS LE QUITAMOS SER CAMPEÓN



QUIERO LA TEMPORADA 3 Y A JONAS VOLVER A VER

YO TE ESPERO SIEMPRE CADA 33. pic.twitter.com/YkLNzRBj4q — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) May 16, 2020

