La cinta peruana “Utopía, la película” marcó su debut en Netflix este viernes 7 de enero. Tras doce reconocimientos internacionales, el filme dirigido por Gino Tassara y el fallecido Jorge Vilela se sumó a los filmes nacionales que ya forman parte de la plataforma de streaming.

La película de Sinargollas Producciones está basada en el trágico incendio de la exclusiva discoteca Utopía en la que murieron 29 jóvenes. En el filme se siguen las las pericias de Julián, un periodista que pretende ir más allá de la historia oficial.

“Los cinco años que demoró hacer la película valieron la pena, estoy feliz y triste a la vez porque no puedo disfrutar este gran logro con mi amigo Jorge Vilela, que dirigió conmigo y falleció el año pasado”, manifestó Gino Tassara a través de un comunicado.

“Estoy sorprendido porque en un primer momento a mí me dijeron que Netflix no quería a ‘Utopía’…’y se hubiera quedado en el baúl de los recuerdos si me hubiera quedado con la respuesta de esta distribuidora peruana”, agregó el cineasta.

“Utopía, la película” cuenta con un elenco de grandes actores nacionales, entre ellos destacan Gianfranco Brero, Rossana Fernández Maldonado, Renzo Schüller, Cécica Bernasconi, Carlos Mesta, Edith Tapia, Javier Valdés, Leslie Stewart, Marissa Minetti, Alexandra Graña, Haydee Cáceres, Fernando Bakovic, entre otros.

SINOPSIS

Julián, un frustrado periodista de investigación, está obsesionado por reabrir el Caso Utopía, el incendio de la discoteca más exclusiva de Lima donde murieron 29 jóvenes. Tras varias idas y venidas, Julián inicia su investigación y conoce el drama de los deudos en su búsqueda de justicia, revive momentos claves del caso encontrando más preguntas que respuestas.

¿Qué pasó realmente esa noche del 20 de julio del 2002? ¿Por qué dos de los principales responsables de esta tragedia permanecen libres? ¿Por qué tras 16 años de los hechos, los deudos aún no encuentran justicia?

