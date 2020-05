El cantante de reguetón Nesty puso punto final a las especulaciones y a través de su cuenta oficial de Instagram compartió un video para aclarar cuál es su situación actual con la actriz y cantante Mayra Goñi.

Al inicio de su video, el intérprete cubano se refirió a las críticas en redes sociales. Nesty pidió a sus fanáticos que si no están pendientes de su música y solo quieren ver “chismes”, mejor dejen de seguirlo.

“Nunca me he metido en un escándalo porque soy fiel a mi música”, aclaró el cantante, quien también aclaró que sigue su relación con Mayra Goñi, eso sí, contó que han tenido problemas, pero han sabido solucionarlos.

“Estoy en una relación que somos dos figuras públicas y sé que la gente va a hablar. Les doy la oportunidad a todos esos hipócritas a que dejen de seguirme… Prefiero quedarme con pocos seguidores reales que tener un montón de seguidores que es para el chisme”, precisó.

“Estoy bien con Mayra a pesar de los problemas que hemos tenido, a pesar de toda la tierra que nos quieren tirar. Nosotros estamos bien, nos queremos, sabemos cuál es nuestra realidad, no le hacemos daño a nadie a pesar de toda la negatividad en contra”, añadió.

Por su fuera poco, Nesty coincidió con Mayra Goñi en que la distancia les ha jugado en contra. “Si hemos tenido nuestros problemas como cualquier pareja y más ahora por la distancia, quiero que sepan que seguimos y que nadie va a influenciar en nuestra realidad y en lo que nosotros dos sabemos. Pueden gastarse su tiempo, pero no lo van a lograr”, aseveró.

“No pienso responder a nadie. Respeten los medios de comunicación. No pienso hablar mal de nadie, tengo principios, tengo valores. No voy a hablar de nadie que haya sido parte de mi vida. No intenten sacarme comentarios sobre ningún tema que sea tóxico en mi vida”, aclaró, dejando en claro que no quiere estar involucrado en “la farándula”.

