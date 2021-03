Este miércoles se hicieron virales dos videos en los que la candidata a la primera vicepresidencia de Renovación Popular, Neldy Mendoza, tuvo polémicas declaraciones en relación al rol de las mujeres en la sociedad contemporánea.

En uno de los videos, Mendoza, quien también postula al Congreso por la agrupación liderada por Rafael López Aliaga, afirma que las mujeres son “literalmente violadas por tomar anticonceptivos”.

“El Monseñor nos comentaba en su conferencia: las mujeres que toman anticonceptivos son literalmente violadas por los esposos, porque el varón no se preocupa de un posible embarazo, de la llegada de un hijo, simplemente tiene un objeto en su casa con el cual satisfacerse”, afirma la candidata.

“El 89% de violencia familiar se da en mujeres que consumen anticonceptivos, comprobado. El 90% y más del 90% de enamoradas que toman anticonceptivos no se casan con el varón con el que tienen relaciones. La anticoncepción ha venido a destruir a la mujer”, añadió

En otro de los videos, Neldy Mendoza, aseguró que la virginidad “es el estilo de vida sanitario más efectivo” y cuestiona que si a las mujeres se les “enseña que lo que menos importa es ser madre” se estarían “convirtiendo en una abuela terrorista de sus nietos”.

“La virginidad y la pureza es lo más vigente, porque es el estilo de vida sanitario más efectivo para prevenir infecciones de transmisión sexual, sida y embarazos no deseados. No lo digo yo, lo dicen los epidemiólogos de grandes universidades del norte”, manifiesta en la grabación.

“Si usted enseña que lo que menos importa es ser madre, si no más bien ser profesional y ganar plata y nunca lavar los platos, usted se estará convirtiendo en una abuela terrorista de sus nietos”, añadió.

Finalmente, en otro extracto, Mendoza sugirió que las mujeres serían las culpables de la violencia en su contra porque “quizás no has aprendido a relacionarte bien con él, has hecho que salga lo peor de esa persona”.

