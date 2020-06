La cantante Natti Natasha sorprendió el lunes con el estreno de su nuevo tema “Que mal te fue”, su más reciente canción que vino acompañada del videoclip más sensual de la artista dominicana, quien marcó su debut como directora con este audiovisual.

En las imágenes del videoclip la cantante da rienda suelta a su sensualidad vistiendo un bikini rojo que iba a juego con un pañuelo y un sus lentes de sol. El look está muy cerca de convertirse en el favorito de todos, superando al que utilizó en “Sin Pijama”.

Y precisamente con este conjunto, la artista ha vuelto a posar en Instagram, donde ha conseguido ganarse el halago de sus fans en redes sociales. La instantánea ha obtenido millones de ‘likes’ y cientos de piropos.

“¿Qué pasó? Probaste con otro y no resultó, ahora la vuelta se te cayó. ¿Vieron mi video? ¿Le metí o no le metí? Las Domis no corren esa”, escribió como leyenda de su publicación.

Natti Natasha es una de las máximas exponentes de la música urbana en el mundo; sin embargo, pese a que su nuevo audiovisual se ha robado suspiros, algunos han criticado que el tema es muy sugerente.

Ante la ola de comentarios negativos, la esposa de Daddy Yankee, Mireddys González, salió en defensa de su amiga. “La que no le gusta no la consuma. Aquí la doble moral es cosa de todos los días. Si lo hace Natti Natasha es vulgar, pero si lo hace una artista extranjera es arte y versatilidad”, expresó en sus redes sociales.

