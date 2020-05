La modelo Natalie Vértiz aprovechó sus redes sociales para enviar un tierno mensaje a todas la mamás por su día, sobre todo por la complicada coyuntura en las que les ha tocado celebrar.

“Mañana muchas estarán cerca a sus hijos, otras más lejos... pero lo más importante es siempre mantenernos comunicados y sobre todo, decirnos cuánto nos queremos”, comenta en una primera parte la esposa de Yaco Eskenazi.

En la fotografía compartida por la ex Miss Perú en su red social se le ve cargando a su pequeño hijo, Liam, cuando estaba más pequeño. También se refirió al uso de la tecnología, con la cual miles de seres queridos pueden mantenerse conectados en fechas especiales como esta.

La modelo también recordó un divertido momento de su maternidad. “Esta cuarentena me ha hecho recordar todos nuestros momentos más lindos y graciosos, como por ejemplo que me aterraba el hecho de cortarle el pelo y la primera vez que nos animamos fue cuando tenía 2 años. Me dolió el alma, creo que hasta lloré”, cuenta en la publicación.

Al final la modelo pidió a sus seguidoras que son madres que comenten su fotografía con alguna anécdota que tengan con sus hijos. Por su lado, ayer Yaco Eskenazi le mandó un emotivo mensaje a Vértiz.

“Natalie como mamá me ha dejado con la boca abierta y muchas veces me deja sin palabras, para mí ha sido un constante aprendizaje mirar cómo se desarrolla como mamá y, definitivamente, eso me ayuda a mí a ser un mejor papá”, comentó en su cuenta de Instagram.

VIDEO RECOMENDADO

Estás en todas: Sheyla Rojas se quebró tras pronunciarse sobre críticas en su contra

Estás en todas: Sheyla Rojas se quebró tras pronunciarse sobre críticas en su contra (09/05/20)