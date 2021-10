Netflix continúa su apuesta en el género del terror con nuevas producciones y una que viene siendo sensación es la nueva película “Nadie saldrá vivo de aquí” (No one gets out alive). Esta fue hecha por David Brucker, director de “El Ritual” (2017), y cuenta con la actriz mexicana Cristina Rodlo como protagonista principal.

Sinopsis oficial

“Una joven mexicana, desesperada y sin documentos, se muda a una destartalada pensión en Cleveland. Es entonces cuando los inquietantes ruidos y visiones empiezan”, dice la sinopsis oficial publicada en Netflix.

“Nadie saldrá vivo de aquí”: ¿De qué trata la película?

La película está dirigida por Santiago Menghini con el guión de Jon Croker y Fernanda Coppel. “Nadie saldrá vivo de aquí” trata sobre la inmigración, pero usando lo clásico del cine de terror. todo sucede en una vieja casa que tiene un tenebroso y oscuro misterio. La protagonista tiene que instalarse en la propiedad, mientras regulariza su condición en Estados Unidos. Ahí es cuando se desata el verdadero terror para ella.

TRÁILER OFICIAL