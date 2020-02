En el programa “Mujeres al Mando”, en el bloque “Va o no va”, tres comentaristas de moda criticaron el outfit de los artistas que llegaron a la alfombra roja de la película “Locos de Amor 3”.

Una de las invitadas cuestionó el look con el que se presentó Anahí de Cárdenas, y señaló que no le gustaba el saco que usó, pero destacó que le agradó el turbante que llevaba en la cabeza porque le pareció original.

“El color del saco me choca. Me gusta mucho el turbante, me parece súper original y a ella le queda porque tiene facciones finas y muy lindas, pero el saco no porque es el que te da tu esposo cuando tienes frío y te olvidaste el chal”, señaló.

“Mujeres al Mando”: Anahí de Cárdenas responde a los cuestionamientos

Otra de las invitadas agregó: “Cada una puede debe tener un estilo propio y debe regirse en base a lo que a uno le gusta y lo que le queda bien, pero debes ir acorde a ciertos códigos de vestimenta para un evento”. Mientras que la tercera comentarista dijo: “A mí me encantaron los labios rojos, me encantó el turbante, está muy de moda, va con ella, no patinó, para mí sí va”.

Anahí de Cárdenas no fue indiferente a los comentarios que realizaron en el programa que conduce Karen Schwarz y a través de unos Stories de Instagram manifestó su incomodidad.

“En serio? A ver... no me queda de otra jajaja. Qué suerte que el turbante esté de moda. Se pasan”, escribió sobre un video de unos cuantos segundos, donde vemos a las tres comentaristas que visitaron el set de “Mujeres al Mando”.

En otra historia de Instagram, la reconocida actriz peruana que viene luchando desde hace meses contra el cáncer, ironizó con el incómodo e innecesario comentario de las invitadas: “Empezará a hacer vendas, yesos y muletas fashion, vías de colores y catéteres port glow in the dark (que brillen en la oscuridad)”.