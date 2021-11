Rossela Palacios denuncia que, tras sufrir el robo de su celular, los delincuentes solicitaron un préstamo de S/25 mil soles desde el aplicativo móvil de su banco. Ella no se explica cómo se aprobó dicho crédito.

“Los ladrones entraron a mi aplicativo de Interbank y solicitaron un préstamo de 25 mil soles, de los cuales se han hecho cuatro retiros de 5 mil soles”, comentó la denunciante a 90 Matinal. Palacios detalló que ella sufrió el robo de su dispositivo el 4 de setiembre, fecha en que los malhechores accedieron al crédito monetario.

Asimismo, la agraviada cuestionó el proceder de la entidad bancaria al brindarle un préstamo sin al menos comunicarse con ella vía telefónica. “¿Cómo me van a dar un préstamo de 25 mil soles así, sin más? Sin llamar por teléfono, sin pedirme que vaya al banco”, aseveró.

Palacios comentó que pese a llamar al banco para hacer el proceso correspondiente y buscar una solución al préstamo que jamás solicitó, a la fecha no tiene una salida a su caso.

“Si, si, que vamos a hacer el reclamo. Ahorita me están cobrando el préstamo, no han solucionado nada. Me han dicho que las transferencias como ha sido desde mi aplicativo es mi culpa. El banco me ha dicho eso y hasta ahorita sigo en ese proceso”, aseguró.

En otro momento, comentó que los S/25 mil que llegaron a su cuenta de ahorro serían parte de un “supuesto préstamo pre aprobado” por su entidad financiera. “No sé en cuántas cuotas, intereses. Porque el banco no me da una solución ni me da los documentos de este préstamo”, indicó.

Pronunciamiento

Al respecto, Interbank emitió un comunicado en el que precisa que “desde un inicio han venido realizando una investigación minuciosa de acuerdo a su procedimiento interno”.

“Lamentamos los inconvenientes que nuestra clienta ha registrado luego del robo de su teléfono celular y la posterior estafa y usurpación cometida por los delincuentes. (...) Queremos informar que hemos estado intentando comunicarnos con nuestra cliente para brindarle una solución. Del mismo modo, nos mantendremos en permanente comunicación para seguir el caso”, se lee.

