Monique Pardo ofreció una entrevista con el programa “Magaly TV: la firme” donde reveló el drama que vive debido a que no puede trabajar desde que se decretó la cuarentena para evitar la propagación del coronavirus.

“He pasado dos días sin almorzar, no tengo trabajo en ningún sitio. Los artistas también somos seres humanos y puede ser la última vez que escuches mi voz”, manifestó Monique Pardo durante el informe que presentó el programa de Magaly Medina.

“Yo no le tengo miedo a la muerte, en una oportunidad me quise quitar la vida, pero ahora muero de miedo de morir. No quiero morir porque hay gente de mi familia que tengo que ayudar”, añadió en su declaración.

Asimismo, la intérprete de “Caramelo” aseguró que no cuenta con el SIS (Seguro Integral de Salud) y esto le genera muchos problemas pues no puede atenderse cómo debería.

“Deme mi SIS, me corresponde. Soy una adulta mayor y necesito. Yo hace poco casi sufro un infarto, tengo un sufrimiento en mi corazón muy grande… Me quitaron el SIS estando con una fractura de tobillo porque dijeron que yo tenía cara de millonaria”, aseveró Pardo.

Monique Pardo recibió el SIS tras señalar que se lo negaron pese a ser una persona mayor

Tras presentar el informe, Magaly Medina enlazó en vivo con la intérprete de “Caramelo” y le contó que Oficina General de Imagen Institucional y Transparencia Seguro Integral de Salud había emitido un comunicado donde señalaba que “desde el 22 de abril del presente año, Monique Pardo cuenta con afiliación activa al Plan de Seguro SIS, y está asignada al Centro de Salud Lince”.

Por si fuera poco, en el programa de Magaly medina se anunció que un empresario apoyará con S/5000 a Monique para que pueda sobrellevar la cuarentena. “Tú sabes el cariño que te tenemos”, dijo Magaly Medina. “Haces milagros. Esa ayuda que me den será para ayudar a otros”, respondió Monique Pardo.

