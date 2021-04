La periodista y conductora del programa Punto Final, Mónica Delta, consideró que el candidato presidencial de Renovación Popular “se enterró en una mala lectura de guion” durante el último organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y que eso “no le habría favorecido”.

Al inicio del mencionado programa dominical, Mónica Delta comentó que López Aliaga intentó provocar a ella y a su colega Pedro Tenorio antes del debate, pero que él no logró su objetivo.

“López Aliaga ha buscado provocarnos, a Pedro Tenorio, mi compañero, y a mí, para confrontarlo en el debate, no se lo íbamos a permitir, no íbamos a pisar el palito. El último debate lo dejó en evidencia al enterrarse en una mala lectura de guion que, parece, no lo habría favorecido”, expresó.

Además confirmó que iniciará acciones legales contra el candidato presidencial de Renovación Popular por lanzarle “reiteradas frases difamatorias y calumniosas”. No obstante, recordó que ya ha pasado por situaciones similares anteriormente con otros políticos.

“El aludido candidato estuvo en calles y plazas afirmando insensateces, mentiras burdas con sesgos contra mi dignidad y mi condición de mujer profesional, queriendo buscar excusas para neutralizarlos, cosa que no logró y no va a lograr”, expresó.

“No sería la primera vez que un candidato faltoso se ve obligado a ofrecer disculpas, el primero fue (Alejandro) Toledo, recordemos ya hace varias décadas, y sabemos dónde ha terminado”, agregó.

Latina emitió un comunicado respecto a medidas legales contra Rafael López Aliaga