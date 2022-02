El reconocido traductor del lenguaje de señas, Moisés Piscoya Arteaga, denunció que fue víctima de ciberdelincuentes, quienes sacaron una tarjeta de débito a su nombre y retiraron S/1.500. Todo esto ocurrió luego que se quedará sin servicio móvil.

“¿Hoy suplantaron (ayer martes) mi número. celular, de pronto no tenía servicio, tuve que bloquearlo, pero ya habían sacado de mi tarjeta de Saga, 1.500 soles con mi número. celular, pero cómo Movistar puede darle a otra persona mí número celular sin mi firma y autorización? Osiptel que puede hacer?”, señaló el intérprete de TV Perú en su cuenta de Twitter.

“Y cómo Falabella puede crear una tarjeta debito a mi nombre sin mi firma y autorización y sacar 1.500 soles de la tarjeta de crédito para depositarlo al débito (creado en ese momento) solo utilizando mí número celular suplantado? Qué se puede hacer Indecopi en este caso?”, manifestó.

En entrevista a ATV Noticias, Piscoya contó que la mañana del último martes le llegó un mensaje del mismo banco Falabella donde le decían que él había ingresado a la web desde un dispositivo extraño.

“Decía que, si no realicé eso, llamará a tal número. Muchas veces recibimos mensajes así con número de celular, pero esta vez sí era del banco. Llamé y dije que me habían enviado este mensaje, revisaron su sistema y me dijeron que no, que no había habido algún movimiento. Con eso ya me había quedado tranquilo, pero en la tarde, a eso de las 3 p.m. me quedé sin servicio”, detalló.

Comentó que llegó a su casa una hora después, es decir a las 4 p.m., y llamó a Movistar para saber porqué no tenía línea en su móvil. “Ellos en su sistema verificaron que mi número había sido entregado a otra persona. Durante esa hora que yo había quedado sin línea, sin servicio, ya habían entrado a mi banca Falabella a poder sacar dinero y abrieron una cuenta. Cuando llego a casa y me conecto al Wi-Fi veo que me habían llegado un montón de correos que decían que habían cambiado mi clave y habían abierto una cuenta débito, que yo no tenía”, señaló.

Luego de hablar con los de Movistar, llamó a Falabella, quienes le confirmaron que sí había cambiado su clave y abierto una cuenta débito. Él le cuestionó a ambas empresas cómo podían realizar trámites solo con su número de DNI, a lo que le indicaron que se apersonara para poder hacer el reclamo respectivo.

“Me han dicho que me van a reconocer, pero que tengo que hacer ciertos trámites”, puntualizó.

