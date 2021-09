La ex Miss Perú Eco y modelo del programa “El último Pasajero”, Lesly Reyna apareció nuevamente en televisión anunciando que se casará una persona de su mismo género.

“Estoy dispuesta a compartir mi vida con alguien que es de mi mismo género y me siento feliz y estoy feliz y nunca me he sentido más cómoda con alguien”, explicó Lesly Reyna en Amor y Fuego. Mientras que su pareja reveló que tienen planes para contraer matrimonio. “Le dije que me quería casar con ella, que nos casáramos”, contó.

“Cuando lo conocí pues lo vi y sentí amor, y sentí amor y sentí algo que nunca había sentido por nadie, así tan rápido”, dijo Lesly Reyna.

“Se vestía igual, era igualita, igualito, pero todavía no se había cambiado el género. La trataban de Natalie, su exnombre”, agregó.