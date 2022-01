Una mujer denuncia que durante su estadía en el JW Marriott Hotel, en Miraflores, sufrió el robo de su anillo con diamantes valorizado en cerca de 60 mil dólares. Ella se dio cuenta del hurto cuando iba a ir a cenar por Año Nuevo.

“Lo puse en el saco, en el closet. En el saco de mi esposo que usó la noche anterior. Hemos salido tranquilos, todavía no habían hecho limpieza de cuarto porque recién salíamos nosotros”, detalló la huésped de la habitación 1601 a América Noticias.

De acuerdo al matinal, los afectados residen en Estados Unidos y llegaron al país para celebrar las fiestas de fin de año. El día del robo, ellos salieron temprano para visitar a unos familiares en San Juan de Lurigancho.

Denuncian robo de anillo con diamantes en hotel https://www.americatv.com.pe/

“Cuando yo he regresado a la 1 de la tarde me puse a descansar porque teníamos la cena de año nuevo. Cuando ya me he bañado, cambiado para salir. ‘Dije: oh, me tengo que poner mi anillo porque a las 7 empezaba la cena’, lo que yo había separado. En ese momento voy a sacar el anillo (del saco) y no estaba”, señaló.

Según la denunciante, el anillo “está compuesto de un brillante medio de 40 mil dólares y lo que va alrededor casi 20 mil dólares”.

Ella sostiene que informó sobre el robo al responsable del hotel. “Ya bajamos a donde teníamos que hablar, les dije que era lo que pasaba. Yo tengo la cena a las 7 p.m., yo quiero que me den solución, que vean. (Pregunté) quién había entrado a la habitación y me dijeron que solamente la persona que había hecho limpieza”.

Al final, personal del hotel buscó el anillo nuevamente y no lo hallaron. Tras no darle una solución a su reclamo, la agraviada denunció el hecho. “A las finales no me dieron un apoyo a mí”, aseguró.

El caso es investigado por la División de Investigación de Robos de la Dirincri. En tanto -según el matinal- el JW Marriott Hotel no se pronunciará respecto al hurto del anillo.

