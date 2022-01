Tres días después de que se reportó la desaparición de un anillo con diamantes valorizado en cerca de 60 mil dólares en el JW Marriott Hotel, en el distrito Miraflores, América Noticias informó que la costosa joya apareció la tarde del último martes.

Según el matinal, a pesar de que la habitación de la agraviada fue revisada por agentes policiales y personal de servicio del conocido hotel a fondo, no lograron hallar la joya. Sin embargo, días después, el anillo apareció sospechosamente en el bolsillo de una bata de baño.

Los agentes de la División de Robos de la Dirincri y representantes de la Fiscalía confirmaron el hecho en una reunión privada, detallo el citado medio. Ellos seguirán investigando el caso.

Recordemos que la propietaria de la costosa joya informó que su anillo desapareció la mañana del 31 de diciembre. Ella lo dejó en el bolsillo del saco de su esposo, para luego salir a San Juan de Lurigancho a visitar a unos familiares, fue a su regreso que no lo encontró.

“Cuando yo he regresado a la 1 de la tarde me puse a descansar porque teníamos la cena de año nuevo. Cuando ya me he bañado, cambiado para salir. ‘Dije: oh, me tengo que poner mi anillo porque a las 7 empezaba la cena’, lo que yo había separado. En ese momento voy a sacar el anillo (del saco) y no estaba”, señaló.

Tras avisar del hecho a los trabajadores del hotel y no recibir la ayuda esperada, la agraviada denunció el hecho ante la Policía el 1 de enero.

