En el año 2002, el grupo musical formado por tres mujeres, Las Ketchup, saltó a la fama gracias a una misteriosa canción llamada ‘Aserejé', la cual dio mucho que hablar, pues al no entenderse el significado de su letra, muchos aseguraban que se trataba de una especie de rito satánico, y que la letra incitaba al consumo de drogas. Sin embargo, en la siguiente nota te contamos cuál es la verdad detrás de esta canción que hoy en día es infaltable en las fiestas.

“Aserjé, ja deje tejebe tude jebere. Sebiunouba majabi an de bugui an de buididipí...” cobra sentido cuando analizamos a Diego, el protagonista de la canción, pues en más de una parte nos hacen referencia a que el hombre está sumamente drogado. “Con la luna en las pupilas”, por lo cuál tendría sentido que no pudiera articular bien las palabras. Durante una noche de fiesta, la canción favorita de Diego comienza a sonar y el “la baila, y la goza y la canta”, o al menos eso intenta, pero no lo consigue, dicha canción bien podría ser “Rapper’s Delight” de The Sugarhill Gang que dice: “I said a hip hop hippie to the hippie the hip, hip a hop, and you don’t stop, a rock it out. Bubba to the bang bang boogie, boobie to the boogie to the rhythm of the boogie the beat”.