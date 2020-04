Trends







Ministro de Educación: “Padres que no puedan mantener a sus hijos en colegios privados podrán trasladarlos a colegios públicos" Martín Benavides explicó que no pueden interferir en las pensiones de colegios privados, pero pidió a los padres de familia que lleguen a un acuerdo con las instituciones. Además, precisó que pueden informar a la UGEL en caso la calidad educación ofrecida no es la correspondiente.