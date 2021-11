El ministro de Educación Carlos Gallardo negó este jueves sus presuntos vínculos con grupos radicales, por los que podría ser interpelado en el Congreso de la República.

Hace unos días la bancada Renovación Popular presentó una moción de interpelación contra Gallardo por sus presuntos vínculos con grupos como Patria Roja y el brazo político de Sendero Luminoso, Movadef. Además, mediante 51 preguntas cuestionan su gestión y su cercanía con la Federación Nacional de Trabajadores en la educación del Perú (Fenatep).

Este último gremio fue fundado en 2017 por el ahora presidente Pedro Castillo.

¿Qué respondió Gallardo al respecto? “Ustedes son periodistas bien informados, ustedes saben que yo no pertenezco a Patria Roja”, señaló a la prensa.

El titular del sector también negó pertenecer a la Fenatep, gremio con el cual el Ministerio de Educación instaló días atrás una mesa de diálogo.

“Dicen que soy dirigente de la Fenatep, pero yo soy un profesor cesante, soy un profesor que esta fuera de las aulas”, expresó Gallardo.

Según explicó, el Ministerio de Trabajo acredita la legalidad de un sindicato cuando esta integrado por personas en actividad laboral. “Yo he estado en las aulas pero ya no estoy, tienen que tener vínculo laboral, yo no tengo vínculo laboral y por lo tanto no puedo pertenecer a ese gremio”, agregó.

A la pregunta si antes perteneció a la Fenatep, Gallardo solo respondió haber sido decano del Colegio de Profesores y fundador del Sutep.

La moción de interpelación señala que Gallardo ha refrendado el nombramiento de Roy Carlos Palacios Ávalos, un integrante de la Fenatep, como viceministro de Gestión Institucional del Minedu.

Sobre Gallardo también pesa otra moción de interpelación por la filtración de la última evaluación a docentes.

