El ministro de Salud, Hernando Cevallos, opinó este domingo sobre la disposición de exigir la vacunación completa contra el coronavirus (COVID-19) a las personas que deseen ingresar al emporio de Gamarra, tal como lo anunció el alcalde de La Victoria Luis Gutiérrez Salvatierra.

“Me parece muy bien y ojalá los otros municipios sigan este ejemplo y podamos avanzar en un control social. El problema es que no basta la ordenanza, necesitamos trabajar mucho sobre nuestra población para que se genere una mayor conciencia”, precisó en entrevista a Latina.

Cevallos indicó que no se trata de “obligar a nadie a vacunarse”, sin embargo, puso énfasis en la importancia de estar inmunizado contra el coronavirus. “Si yo no estoy vacunado tengo más posibilidades de contagiar a otra persona. Si me enfermo y estoy en los días de incubación también. Asumir que necesitamos vacunarnos si queremos socializar. Entonces está bien, si quiero ir a Gamarra, donde voy a estar en contacto con un montón de gente, pues tengo que estar vacunado porque así tengo menos posibilidades de enfermarme gravemente y menos posibilidades de contagiar”, aseveró.

Añadió que como ministro insta a las municipalidades a que “saquen ordenanzas para que efectivamente se incremente la responsabilidad social” frente a la pandemia del COVID-19.

El alcalde de La Victoria anunció que los ciudadanos que no se hayan inmunizado contra el COVID-19 no podrán ingresar al emporio de Gamarra en las próximas semanas debido a que son un peligro de salud pública.

“Con la gerencia de desarrollo social y gerencia de desarrollo económico estamos haciendo un plan para que en Gamarra solo entren personas vacunadas, de lo contrario la infección de la COVID-19 puede propagarse por todo Lima y todo el país. Tienen que haber recibido las dos dosis”, precisó el burgomaestre.

