Está como propuesta. El Ministro de Educación, Martín Benavides indicó que en el transcurso de la semana, la entidad máxima de la educación en el Perú publicará una resolución para que algunos colegios reabran sus puertas a inicios en el mes de julio.

Y es que el Ministerio de Educación evaluará los colegios donde no haya conectividad ni contagios de COVID 19 para poder tomar una decisión. “La otra semana vamos a plantear una resolución con un protocolo que permita abrir algunos colegios en las zonas donde no hay contagios (de COVID-19), no hay conectividad y donde los docentes residan en las mismas localidades”, señaló Benavides en RPP Noticias.

Cabe mencionar que para los colegios que pueden reabrirse deberán cumplir con una serie de protocolos de seguridad, las cuales serán evaluadas por el MINEDU, según las declaraciones del Ministro.

"Nos va a llegar la información y vamos a ver si califica con estos requisitos, porque hay que tener mucho cuidado con abrir un colegio, luego se inicia un protocolo de apertura, donde en primer lugar nosotros tenemos que garantizar que la institución educativa cumple con el mantenimiento de la higiene y con todo el material necesario que va a exigirse en el protocolo, como mascarillas, etc”, culminó.

