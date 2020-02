Pedro Gallese: “Ééééxiiiito...”

Pedro Gallese se presentó ante sus compañeros del Orlando City, pero tuvo que hacerlo en inglés y no le fue nada bien. El portero solo pudo decir: “Hello, mi name is Pedro Gallese” y ahí quedó el discurso. ¡Jaaaa!

Feliz por su aniversario

Pedro Aquino celebró esta semana su aniversario número seis con su esposa, Katherine Fernández. “Gracias por estar en las buenas y en las malas. Quiero agradecerte por darme una familia tan linda”, fue parte del mensaje de la ‘Roca’ a su pareja en redes sociales. ¡Buena!

Se pasó de romántico

Arroé y Butrón se burlaron en redes sociales del ‘grone’ Ítalo Espinoza por tener un protector para su celular con puras fotos de él y su enamorada. “No te pases”, le decían riendo.

‘Milechi’ lejos de las cámaras

Milett Figueroa tiene claros sus objetivos y aseguró que no desea ser conductora, pese a las ofertas, pues “lo suyo solo es el arte”. ‘Milechi’ está enfocada en su carrera como actriz y cantante.

