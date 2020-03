Milagros Leiva se pronunció luego que se hiciera viral un video en el que fue captada reclamándole a un grupo de policías por haberla intervenido y se le puede ver comuncádose con un general para que interceda por ella.

La periodista utilizó su cuenta en Twitter para dar su versión de lo ocurrido y a través de varios mensajes explicar lo que según ella había ocurrido durante el operativo policial. “El jueves 21 a las 9:28 pm. fui víctima de un abuso policial y militar absolutamente injustificado y (quiero creer) producto de la desinformación. Hoy los mismos malos policías que me grabaron han viralizado un video editado a la mala difamándome como si yo no respetara la ley”, indicó inicialmente.

“Imagino que al darse cuenta de su grave error les quedó una sed de venganza porque ese día se burlaron, me cercaron en grupo y me dijeron de todo sin entender que yo estaba del lado de la ley. Me detuvieron más de una hora a pesar de enseñar mi salvoconducto y todos mis documentos (la policía que fue más agresiva tiene incluso mis documentos en su mano), salvo mi Soat que es electrónico no querían dejarme pasar”, agregó.

Leiva indicó que esta noche en su programa por Willax TV contaría qué fue lo que pasó "con lujo de detalles e identificaré a cada uno de los malos oficiales que abusaron de su poder y de sus armas”. ”También agradeceré a los oficiales que notando su grave error me dejaron regresar a mi casa después de hora y media (...) No pretendía hacerlo porque no me gusta hacer show con mi carrera y hoy entenderán cómo y por qué terminé hablando con algunos generales de mi país”, agregó.

Tras manifestar que tiene muchos años en prensa, recalcó que “todos los periodistas que hacemos calle sabemos que para trabajar en situaciones de emergencia tenemos que tener los permisos. Somos los primeros en cumplir porque sin eso no podríamos trabajar”.

“No espero que alguna asociación o concejo de prensa me defienda, lo que sí le pido al Ministerio de Defensa y al del Interior es que dejen trabajar a los periodistas. Vivimos en democracia y en esta situación hay excepciones para transitar: una de estas corresponde a quienes trabajan en los medios”, enfatizó.

Finalmente se dirigió a todos su críticos: “Los que me insultan en redes deseándome que me enferme con COVID-19 y me muera y que ademas me metan presa por infractora o que me boten para siempre del periodismo les digo una cosa: no le deseo la muerte a nadie, no he cometido ninguna infracción y no pienso irme del periodismo que es mi vocación”.

