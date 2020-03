En medio del aislamiento social y el toque de queda por el coronavirus (COVID-19), la periodista Milagros Leiva fue intervenida la noche del jueves 19 de marzo, en el distrito de San Isidro, por presuntamente desacatar las órdenes al no querer mostrar sus documentos a una suboficial.

Según se pudo observar en el video difundido en redes sociales, la presentadora de noticias se negó a presentar sus papeles. En un determinado momento, la periodista llamó a un general y se escuchó decir: “General, ¿alguien me puede ayudar acá? ¿Puede hablar con ellos? Es impresionante porque viene un policía que me dice que baje la voz. Yo estoy trabajando”.

Ante la difusión de estas imágenes, distintos cibernautas vienen pronunciándose al respecto para cuestionar a la periodista de Willax Televisión.

Milagros Leiva es intervenida por la Policía en estado de emergencia.

Los colegas de Milagros Leiva no fueron ajenos a este tema y también se pronunciaron al respecto. Tal es el caso de la periodista Juliana Oxenford, quien expresó su opinión en redes sociales.

“Todos los días, entre que voy y vengo del canal, me detienen policías y/o militares pidiéndome mi salvoconducto y documentos. Ser periodista no me excluye de cumplir con lo que la ley manda. La autoridad exige documentación en regla y a la autoridad se le respeta”, escribió la periodista de ATV en su cuenta de Twitter.

Todos los días, entre que voy y vengo del canal, me detienen policías y/o militares pidiéndome mi salvoconducto y documentos. Ser periodista no me excluye de cumplir con lo que la ley manda. La autoridad exige documentación en regla y a la autoridad se le respeta. — Juliana Oxenford (@JulianaOxenford) March 23, 2020

En otro comentario de Instagram, Oxenford recordó los polémicos episodios que mancharon la carrera de Milagros Leiva como periodista. “¿Se puede esperar menos de una mujer que invita a toda la fauna política a su matrimonio, que pagó a un prófugo de la justicia? ¿Qué difamó más de una vez por denuncias que no pudo demostrar que eran ciertas?”, dijo.

“Desgraciadamente le siguen dando tribuna porque eso sí se maneja muy bien con las esferas de poder (...) Yo estoy hecha de otra madera y no he construido mi carrera en función a mentiras y puñales a mis colegas”, agregó la conductora de “Al estilo Juliana”.

Juliana Oxenford se refirió a Milagros Leiva. (Foto: Captura Instagram)

