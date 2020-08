Luego que el programa “Magaly TV, la firme” mostrara imágenes del show que realizan los cómicos Melcochita y Miguel ‘El Chato’ Barraza en Rústica, donde no se respetaba el distanciamiento social, los humoristas salieron al frente para ofrecer disculpas por su accionar.

En una entrevista para el programa conducido por Magaly Medina, ‘Miguelito’ Barraza y Melcochita dijeron que “olvidaron la pandemia”, pero hicieron un mea culpa y se disculparon por sus acciones

“El artista es como un torero, el torero cuando no torea está aburrido, melancólico, pero cuando sale al ruedo hace una faena. Igual nosotros, cuando salimos al escenario nos olvidamos que tenemos pandemia”, dijo el ‘Chato’ Barraza.

“Lamentablemente hemos cometido un error, mil disculpas. Los shows continuarán, pero con nuevas medidas… Se me fue la mano, pero a Dios gracias creo que no pasó nada y no va a pasar. Mil disculpas a la clientela si nos pasamos”, añadió el cómico.

Por su parte, ‘Melcochita’ reveló que este viernes pasarán la prueba para descartar que tengan COVID-19. “Mañana van a hacernos la prueba del coronavirus y después seguiremos trabajando. Ahora estaremos con mascarilla y ese casco de soldador”, señaló.

“Vamos a seguir trabajando, pero con más cuidado. Disculpen si nos hemos pasado, pero no va a pasar más. Además la gente no va a comer con mascarilla”, añadió el veterano cómico.

