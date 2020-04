El Perú ya está cerca de cumplir un mes en aislamiento social obligatorio. Por ello, el Estado peruano brindó un subsidio económico a las familias más vulnerables del país para que puedan sobrevivir a los siguientes días de cuarentena.

Sin embargo, varios peruanos que salieron beneficiados con el bono 380 soles aún no han podido cobrarlos ya que el sistema indicaba que la programación estaba ‘En Proceso’, por ello, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social explicó que estas personas recibirán el primer y segundo bono en un solo cobro.

“A estas personas que les sale EN PROCESO, se les pagará el subsidio completo, y serán los primeros en ser atendidos. Estamos a la espera de la norma y conversando con los bancos. Es decir, estas personas recibirán 760 soles", declaró Patricia Balbuena, quien es la viceministra de Prestaciones Sociales a Radio Exitosa.

Asimismo, Balbuena indicó que la demora en el pago a los ciudadanos es porque muchas personas no viven cerca de un banco o no tienen una cuenta bancaria. “Ahora lo hacemos en modo giro. Porque muchos peruanos no pueden ir a un banco cerca”, agregó.

Te recordamos que para averiguar si estás en la lista de beneficiados debes ingresar el siguiente link haciendo click AQUÍ. El Estado de Emergencia en el país fue ampliado hasta el próximo domingo 26 de abril.