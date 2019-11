El pasado domingo, Michelle Soifer fue intervenida por la Policía Nacional en el Callao. La cantante se comunicó con el programa “El Show después del Show” para explicar lo que sucedió.

Según contó Michelle, se sentía muy cansada y le pidió a Giuseppe Benigni que maneje su camioneta; sin embargo, el joven no contaba con el brevete, motivo que provocó que la Policía los traslade a la comisaria de Ventanilla, donde estuvieron todo el domingo.

“Realmente estoy muy preocupada. El día de ayer estuve yendo a Ventanilla- como todos los domingos- a ver mi familia y bueno me paró la policía. Me sentía agotada, cansada, y voy hacer un mea culpa por lo que sucedió: yo le pedí a Giussepe que maneje mi carro, pero resulta que a él hace unos meses le habían robado la licencia”, dijo la participante del “Dúo perfecto”.

En este contexto, Michelle Soifer asumió su responsabilidad por lo sucedido y aseguró que pagará la multa respectiva. Sin embargo, contó que se sintió incómoda por el mal trato que le dieron los agentes del orden durante el operativo.

“En el momento en que nos intervinieron, los efectivos no tuvieron la mínima educación con nosotros, nos trataron muy mal, me hablaron horrible. Eso fue lo que me molestó. Yo puedo entender que te paren, pero la forma como lo hicieron para mí estuvo mal. Yo creo que hubo abuso de autoridad", relató Michelle Soifer.

Michelle Soifer habla sobre el incidente con la Policía Nacional