La actriz Luisana Lopilato decidió pronunciarse en su cuenta de Instagram luego que varios cibernautas aseguraron que su esposo, el cantante Michael Bublé, la maltrata.

Las acusaciones contra el cantante canadiense comenzaron cuando Luisana comenzó a realizar Instagram Live durante la cuarentena. Ella y el padre de sus hijos interactuaban con sus fans desde la red social, pero algunos cibernautas no estuvieron de acuerdo con ciertas actitudes de Bublé y lo señalaron de “maltratador”.

Ante estas graves acusaciones, la actriz se refirió al respecto en un extenso mensaje. “Es increíble como son algunos seres humanos. Mientras que atravesamos esta pandemia, y vivimos momentos de encierro, angustia, miedo, soledad, incertidumbres de todo tipo. Nosotros todos los días salimos con mi marido a hacer vivos para llevarles un poco de alegría, entretenimiento, añoranzas, y tenemos que soportar escuchar y ver lo que publican personas malintencionadas que salen a hablar cualquier cosa”, dijo.

“Sin conocer nada de nuestra familia y después de todo el dolor que pasamos con Mike (su hijo) quiero que sepan que no tengo dudas quien es mi esposo y lo volvería a elegir una y mil veces más. ¡No es Justo! Esta persona está haciendo daño y aprovechándose de esta pandemia donde la gente está sufriendo, muriendo y encerrada, para tener fama y más seguidores. Está diciendo mentiras que no voy a permitir porque le falta el respeto a mi familia, así que les pido a ustedes que tanto confían en mí desde hace años que no lo permitan tampoco”, agregó.

Michael Bublé se casó con Luisana Lopilato en el 2011 y fruto de su relación nacieron tres niños: Vida, Noah y Elías. Actualmente, la famosa familia vive en Canadá.

Bloque HTML de muestra

VIDEO RECOMENDADO

Famosos desde su aislamiento social

Coronavirus: Cómo viven la cuarentena los famosos de Hollywood