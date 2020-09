Mhoni Vidente es la tarotista más famosa de México y ha lanzado las cartas para predecir el destino de los signos del zodiaco para esta semana, que comenzó este lunes 7 de septiembre y se extenderá hasta el próximo domingo 13.

La adivina reveló el número de la suerte, color y los días en los que las energías de cada signo serán perfectas para tomar las mejores decisiones. Asimismo, algunas cosas que podrían esperarse para esta segunda semana del mes de septiembre.

A continuación, revisa las predicciones de Mhoni Vidente para esta semana en cuestiones de amor, trabajo, dinero y salud, aunque antes recuerda...

SIGNOS DEL ZODIACO FECHA DE NACIMIENTO ARIES 21 de marzo - 20 de abril TAURO 21 de abril – 21 de mayo GÉMINIS 22 de mayo al 21 de junio CÁNCER 22 de junio – 23 de julio LEO 24 de julio – 23 de agosto VIRGO 24 de agosto – 22 de septiembre LIBRA 23 de septiembre – 22 de octubre ESCORPIO 23 de octubre – 22 de noviembre SAGITARIO 23 de noviembre – 21 de diciembre CAPRICORNIO 22 de diciembre – 19 de enero ACUARIO 20 de enero – 19 de febrero PISCIS 20 de febrero – 20 de marzo

HORÓSCOPO DE MHONI VIDENTE PARA EL LUNES 7 HASTA EL DOMINGO 13 DE SEPTIEMBRE

ARIES

Analizarás esta semana un cambio radical en tu forma de ser, no seas posesivo e impulsivo con las personas que te rodean, es el momento de ser más tolerante y dar su espacio a cada quien, sobre todo en cuestiones de pareja. Los días 09 y 11 de septiembre serán determinantes para tu proyecto laboral y te hacen una propuesta muy buena por parte de una empresa internacional, pero no le platiques a nadie. Trata de hacerte un chequeo y enfócate en infecciones de las vías urinarias o problemas de hormonas. Te dice tu ángel de la guarda que te llegarán mensajes importantes que compartir con los demás, una de tus misiones en la vida es ser generoso y ver por la humanidad, y éste es el momento de ponerlo en práctica Tus números de la suerte son 00 y 13. Recibes un premio o reconocimiento que no esperabas.

TAURO

Estarás preocupado durante esta semana por pagos y pendientes económicos, sientes que no te rinde el dinero y tienes muchas envidias alrededor; tu signo es ostentoso, por eso las envidias te rodean; te recomiendo ser discreto con todo lo que realizas y con tus éxitos, así evitarás el mal de ojo. Tu ángel de la guarda te dice que debes escuchar tus sentimientos y no poner una coraza contra el amor, es momento de que te vuelvas a enamorar. Tendrás la ayuda divina que pidas. Te llega un dinero por parte de un préstamo de un familiar. Ten cuidado con problemas de salud. Tendrás suerte en cuestiones amorosas con los signos de Escorpión, Capricornio y Piscis, serán muy compatibles contigo. Sabrás del nacimiento de un bebé en la familia. Tendrás un golpe de suerte 11 de septiembre con los números 04 y 21.

GÉMINIS

Sentirás nostalgia esta semana y recordarás a personas que ya no están en tu vida; a tu signo se le dificulta desprenderse del pasado, pero son momentos de cerrar círculos y avanzar. Tendrás una sorpresa por parte de un trabajo y proyecto laboral nuevo. Decides vender tu carro o una propiedad para pagar una deuda. Sigue con la dieta y ejercicio, te ayuda a mantenerte sano y con fuerza para tu trabajo. Los que están casados tendrán dificultades con su pareja y sienten que el amor se acabó; platiquen y arreglen sus diferencias de la mejor manera. Recibes un dinero por parte de un negocio. Tu ángel de la guarda te dice que debes estar preparado para cambios positivos de 180 grados y que debes resolver los problemas que se presenten. Tendrás un golpe de suerte el 09 de septiembre con los números 01 y 29.

CÁNCER

Gozarás esta semana de toda la buena suerte para hacer cambios positivos en tu vida, tu signo atraviesa por una época de transformación de todas las energías y eso te ayudará a crecer profesionalmente, sólo evita las malas amistades y amores que te quieren por interés económico; debes poner orden y más carácter a tu vida personal. Te busca un familiar para invitarte a una fiesta. Recibes dinero por parte de un bono o compensación laboral. Ya no pelees con tu pareja, recuerda que tu signo siempre dramatiza todas las situaciones. Tendrás un mensaje por parte de tu ángel de la guarda, que te dice que parte de tu misión en la vida es la comunicación y enseñanza a los demás y guiar con tu sabiduría a las personas que lo necesitan. Tendrás un golpe de suerte el 11 de septiembre con los números 08 y 34.

LEO

Realizarás cambios importantes en tu vida profesional, por fin te hablan del trabajo que anhelabas y conseguirás un aumento de salario, pero no lo presumas porque te llenas de malas energías, sólo cuéntaselo a personas que sí te quieren. Tu signo es el rey del Zodíaco, por eso es importante que estés en forma. Te invitan a salir de viaje. Ten cuidado con los accidentes. Los que están solteros y quieren formalizar su relación, esta semana será el momento de dar ese paso tan importante. Te busca un familiar para pedirte una ayuda económica. Te autorizan un crédito de casa, es tiempo de acrecentar tu patrimonio. Tus números de la suerte son 12 y 29. Tu signo es el más apasionado y por eso eres infiel, así que no te comprometas si quieres seguir con varias personas a la vez. Te puedas hacer cualquier cirugía.

VIRGO

Tendrás muchas presiones en el trabajo, trata de darle solución a todo en su momento y no te llenes de angustias y desesperación. Estás en tu semana de cumpleaños y recibirás un regalo de alguien muy especial. Te ofrecen un puesto nuevo de trabajo, acéptalo que te irá de lo mejor. A tu signo le da impotencia no poder hacer las cosas como tú quieres y te sientes mal, pero debes entender que todo tiene un camino en la vida. Tu mejor día será el 11 de septiembre, la suerte te sonreirá en todos los sentidos. Ya no pelees con tu pareja, sí te quiere, pero debes respetar su espacio para que no se sientan presionados. Ten cuidado con problemas de garganta o infecciones. Tendrás un golpe de suerte en la lotería con los números 07 y 23. Tu compatibilidad en el amor es con los signos de Capricornio y Aries.

LIBRA

Gozarás de suerte en las relaciones públicas esta semana, cerrarás negocios nuevos y te aventurarás a crear nuevos rumbos laborales, pues te sigue la buena fortuna en todo lo económico, así que aprovecha y alcanza el éxito. Arreglas asuntos legales, ordenas tus pendientes y haces todo con muy buena actitud. Un problema que tiene tu signo es el orgullo, trata de decirle a esa persona especial que lo sientes y queden como amigos si ya no pueden ser pareja; te quitarás un peso de encima. En cuestiones de salud, atiende ese malestar en tu pierna para que no tengas ya molestias, recuerda que la mejor inversión es uno mismo. Tendrás un golpe de suerte el 11 de septiembre con los números 05 y 44. A los que están solteros les llegará un amor nuevo del signo de Tauro o Capricornio que será muy compatible.

ESCORPIÓN

Alrededor de tu signo habrá buenas energías esta semana, tendrás suerte en la firma de contratos nuevos y la llegada de un dinero por parte de un trabajo; analiza todas las opciones. Solicitas un crédito bancario para un departamento. Ten cuidado con los celos, trata de no controlar tanto a tu pareja para que después no caigan en pleitos sin razón. Los que están solteros conocerán a personas compatibles, así que vístete con colores fuertes y ponte mucho perfume para atraer la suerte. Este 11 de septiembre será de suerte en todo lo relacionado con relaciones públicas y emprender un negocio. Tus números de la fortuna son 21 y 30. Es el momento de mover las energías y si puedes cambiarte de casa te irá de lo mejor. Te recomiendo ponerte algo de oro o plata como una cadena o anillo para atraer la abundancia.

SAGITARIO

Enfrentarás esta semana preocupaciones personales, eres el pilar de tu casa y el que ve por los demás, pero trata de no caer en estrés; lo mejor que puede hacer tu signo para liberar las energías negativas es caminar en las mañanas con los rayos del sol para limpiar toda tu aura. En tu trabajo se avecinan cambios de puestos, habla con tus superiores para que te consideren. Tu mejor día será el 11 de septiembre con el cierre de contratos y la autorización de algún crédito. En cuestiones amorosas estarás de lo mejor con tu pareja, tendrán días de mucha pasión. Los solteros conocerán a alguien del signo de Virgo o Acuario que hablará de formalidad. Esta semana tendrás una gran transformación en lo personal; te recomiendo que te pongas mucho perfume para atraer la abundancia. Tus números mágicos son 24 y 50.

CAPRICORNIO

Tendrás la buena suerte de tu lado esta semana debido a que tu signo atraviesa por una etapa de prosperidad, por eso si tienes la oportunidad de poner un negocio propio o de ganar dinero por honorarios, debes hacerlo; tu signo atrae la riqueza, así que aprovecha el tiempo. El 09 de septiembre tendrás juntas en tu trabajo para cambios positivos en tu desempeño, pero no lo platiques para que no provoques la envidia de los demás y así no tengas obstáculos en tu futuro. Te llega un golpe de suerte con los números 14 y 29. Un amor del signo de Aries, Géminis o Escorpión volverá más fuerte a tu vida pero ya trata de estar en paz en tu vida amorosa y no pienses siempre que tu pareja te es infiel. Ten cuidado en las calles con las caídas. Un familiar te pide dinero prestado. No dejes que la flojera te gane.

ACUARIO

Te enfocarás esta semana en proyectos laborales, tu necesidad de crecimiento hará que tu mente trabaje al 100% para crear negocios que te dejarán más ingresos económicos. Con tus compañeros de trabajo trata de bloquear sus energías negativas sobre ti, es decir, ya no pongas atención a lo que dicen. Realizarás pagos de tu casa y colegiatura; cuida tus gastos y ahorra. Sigue con tu buena rutina de ejercicio y una alimentación balanceada. Planeas un viaje con tu pareja. Tu signo se caracteriza por ser un gran vendedor y relacionista público, sigue por ese rumbo y ayuda a las personas a encontrar la felicidad. Tendrás un golpe de suerte el 11 de septiembre con los números mágicos 15 y 21. Los que están solteros se reencontrarán con un amor del pasado, y los que están en pareja vivirán sorpresas agradables.

PISCIS

Semana de suerte para tu signo, un nuevo ciclo de vida empieza y será de gran abundancia en todo lo que quieras realizar, por eso te recomiendo que tengas pensamientos positivos porque atraerás lo que deseas para tu futuro. Trata de no envidiar a nadie que te rodea, ese sentimiento hace que tu persona se vuelva infeliz. En estos días te llega una buena propuesta de trabajo. Aprende a perdonar a los que te hicieron daño para que tu corazón se llene de alegrías. A tu signo le gusta el contacto con la naturaleza, cada vez que puedas ve al campo. Seguirás de gran conquistador, tu signo es muy apasionado y eso te hace tener varios amores al mismo tiempo, pero ya trata de madurar y ten una sola pareja. A las mujeres les recomiendo ir con su médico para un chequeo. Tus números de la suerte son 07 y 66.