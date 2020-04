La actriz Silvia Pinal, madre de la cantante Alejandra Guzmán, brindó sus primeras declaraciones luego de ser operada de emergencia el jueves 23 de abril en la Ciudad de México por una fractura a la cadera.

La reconocida intérprete de 88 años declaró para el programa radiofónico de Maxime Woodside y dijo estar recuperada de su intervención quirúrgica.

“Yo quisiera irme hoy (27 de abril), pero no creo que me dejen, pienso que me dejarán ir mañana... Ya puedo caminar y puedo levantarme porque no me duele, pero en caso de que el doctor me diga que no puedo ir, entonces haría un esfuerzo máximo porque sí me interesa irme”, expresó Pinal para alegría de sus fans en el mundo.

Por su parte, el hijo de Silvia Pinal, Luis Enrique Guzmán, se animó a daclarar para el programa “Hoy” de Televisa y dio detalles de la salud de su famosa madre.

“Ella está evolucionando muy bien porque la cirugía salió de maravilla. Ella tiene una salud impecable y se ha recuperado mucho de sus pulmones... Ella está comiendo muy bien, está de buen humor y está ligando (coqueteando) con los doctores”, dijo.

“Tenemos a Silvia Pinal por mucho tiempo. Ella es la mujer más fuerte que conozco y quiero que todos esten tranquilos porque gracias a Dios y en medio de todo esto (por la pandemia), la salud de mi madre está mejorando y de par en par", agregó.

