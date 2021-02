Vicente Fernández continúa en el ojo de la tormenta. Luego de que se filtraran varios videos en donde aparece tocando sin su consentimiento el seno de varias fans mientras se tomaban fotos con él, la cantante Lupita Castro reveló que la había acostado violentado sexualmente cuando tenía apenas 17 años.

“Él me intimidaba de a poquito. Me invitó a cenar, entonces me dijo: ¿quieres una bebida?, le dije “no”, entonces él “si anda vamos a tomar”, yo no sé, pero en ese momento me sentí mareada, después me dijo vamos al sillón y ahí empezó muy fuerte, y yo pues no, habíamos platicado que eso no iba a pasar porque quería casarme de blanco y todo –tener relaciones sexuales–, él lo sabía de esa condición… entonces de ahí empezó el forcejeo, como yo estaba muy mareada y él se puso muy pesado la verdad a mi me dio mucho temor. Yo le dije no, no y lo hizo, ¿cómo se llama eso?”, contó Lupita Castro.

“Es muy fuerte, pero lo he llevado por muchos años y ya no puedo más. Yo no estoy mintiendo y él lo sabe. Lo sabe. Ahora, gracias a dios este apartito estoy aquí, pues a pesar de que estamos muy adelantados supuestamente en México no se denuncia por miedo, pero por el covid dije puede que me muera y no me voy a quedar con esto adentro”, explicó la famosa.