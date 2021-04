Una mujer de 85 años llamada Caralampia escribió un desgarrador mensaje en una carta para un centro de vacunación contra el COVID en México.

“Ayúdenme por favor que estoy secuestrada por mi hija y su esposo. Tengo un año aquí encerrada y no me dejan salir ni a la puerta de la casa me ¿dejan? Les pido que me saquen de aquí por favor”, decía la carta que le dio a la enfermera que le puso la vacuna.

La abuela escribió en la nota el nombre de ella y de las personas que la tenían retenido. Esto ocurrió el pasado domingo en la escuela vocacional número 7 en la alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México.

Esta es la carta que escribió la anciana

La enfermera entregó a la nota a la Secretaría de Seguridad Ciudadana que estaban en el lugar y así lograron detener a los familiares de la mujer.

La Policía informó que la anciana llegó al centro médico con una pareja y aprovechó para pedir ayuda. Luego fue llevada a un lugar seguro mientras se investiga el caso.

Los agresores fueron identificados como Laura, su hija de 39 años, y Ramón, su yerno de 59 años. Ellos fueron detenidos y llevamos ante el agente del Ministerio Público, donde serán interrogados para las investigaciones correspondientes.