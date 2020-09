El Metropolitano informó este miércoles que dejaron de operar las 21 rutas alimentadoras debido a las “pérdidas económicas”, producto de las restricciones impuestas por el Ejecutivo para frenar el avance del nuevo coronavirus en el país. “En la línea de garantizar el servicio de transporte público, Protransporte, se encuentra coordinando con las empresas concesionarias una solución que permita la operatividad del servicio y, consiguientemente, el restablecimiento de las mencionadas rutas alimentadoras”, señala un tuit de la cuenta oficial del servicio de transporte.

Desde esta madrugada, usuarios del servicio del Metropolitano reportaron que no hay servicio de buses alimentadores. De acuerdo a América Noticias, este servicio se suspendió de forma temporal, pero no se conoce la fecha en que se retome la circulación de estos vehículos. Los alimentadores trasladan a usuarios de diversas zonas hacia estaciones del Metropolitano.

Lamentamos informar que las empresas concesionarias que brindan el servicio en el Metropolitano dejaron de operar las 21 rutas alimentadoras debido a las pérdidas económicas, producto de las restricciones impuestas por el Ejecutivo para frenar el avance del Covid-19. (2/1) — Metropolitano (@MetropolitanoPT) September 9, 2020

El noticiero señala que esta medida es dada a conocer a través de megáfonos instalados en la estación Naranjal (Independencia). El mensaje a los usuarios es “no hay servicio de alimentadores hasta nuevo aviso”.

En imágenes difundidas por el citado medio se muestra que la vía por donde ingresaban los buses alimentadores a la estación permanece cerrada.

“Yo vengo desde Barranco. Hay muchos problemas con los alimentadores y ahora ya no hay ninguno. No hay nada. He preguntado a la gente del Metropolitano y solo me dicen que hoy las cinco de la mañana no hay alimentadores”, explicó un usuario.

La misma situación ocurre en la estación de alimentadores ubicada en Chorrillos y los ciudadanos están optando por usar el servicio de colectivos informales. “No han avisado nada”, contó otro usuario afectado.