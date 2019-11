Meten presión a la 'Foquita', el 'Orejas' se gana a los hinchas y Advíncula con la moda de los mates en el VAR Bocón

Meten presión a la 'Foquita'

Vernis Hernández también habló de Yahaira Plasencia y le pidió que se dé su lugar y aclare su situación con la ‘Foca’ Farfán. “A mí me daría verguenza que no me formalicen. Sus razones tendrán”, disparó la salsera.

Feliz con su imitadora

Leslie Shaw estuvo en ‘El wasap de JB’ y quedó sin palabras con la imitación que le hizo ‘Dayanita’. La expareja de Miguel Cevasco sigue dando la hora con sus canciones.

Le encanta la sangrecita

Pese a que jura y rejura que no es interesada, Sheyla Rojas se burló de la sortija que le regaló su ex, Pedro Moral, para pedirle matrimonio. En su programa, ‘Shey Shey’, quien también fue vinculada a Pablo Vitti, comentó que a ella le dieron un “anillo de piñata”, desatando la risa de todos. ¡Ajá!

'Orejitas' ya se ganó el cielo

Flores le cumplió el sueño a un peruano que llegó a México y lo etiquetó en una historia de Instagram. El pelotero le respondió, lo citó, se tomó fotos con él y le firmó su camiseta. ¡Un héroe!

Se le pegó lo 'ché'

Luis Advíncula sorprendió a todos al compartir una historia tomando mate. Al parecer, compartir equipo con dos argentinos y un uruguayo le ha hecho efecto.

Chancan a la 'Yaha'

Daylin Curbelo no tuvo reparos en hablar de Yahaira Plasencia y aseguró que “se cree estrella” y “no saluda a nadie”. Además, la tildó de “sin talento para cantar”. Como se recuerda, hace años, la cubana llamó “desubicado” a Junior Viza por enviarle el popular mensaje: “Soy Junior, tu Viza para un sueño”.