La actriz Melissa Paredes, quien protagonizará la telenovela “Dos Hermanas” junto a Mayella Lloclla, contó detalles de su matrimonio con el futbolista Rodrigo Cuba y dijo sentirse segura de que el futbolista se portará bien en México, país donde juega por el Atlético Zacatepec.

En una reciente entrevista con el diario Ojo, Melissa contó que viajará frecuentemente a tierras aztecas para visitar a su esposo, a quien calificó como un “deportista disciplinado”. Bajo esta premisa, la actriz descartó que el ‘Gato’ Cuba pueda protagonizar algún ampay.

“Él (Rodrigo Cuba) se cuida muchísimo, Rodrigo es bien fregado con su trabajo, se cuida con su comida hasta con las salidas”, señaló a Melissa al citado medio.

“Cada pareja tiene sus códigos, a Rodrigo no le gusta ir a discoteca si no es conmigo porque me dice ¿qué hago? A él le gusta bailar y me dice que no puede bailar con nadie porque van a decir que está ‘gileando’. Prefiere no hacerlo porque la gente especula”, añadió.

Asimismo, Melissa Paredes también criticó a los futbolistas que no demuestran su profesionalismo y se van de fiesta antes de asistir a su entrenamiento.

“Los futbolistas deberían tener disciplina, si sabe que van a jugar en un torneo, mejor diviértanse cuando acabe el torneo. Así pensamos mi esposo y yo”, dijo Melissa Paredes.