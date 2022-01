Melissa Paredes abrió su corazón y en la entrevista que ofreció a “Mujeres Al Mando” se sinceró sobre sus sentimientos hacia Anthony Aranda, el bailarín con el que desde hace un mes tiene oficialmente una relación.

La modelo fue consultada por Thaís Casalino sobre qué significa su nueva pareja en su vida y ella respondió sin reparos: “Me salvó de todas las formas en las que se puede salvar a alguien... Yo no pedí que sacaran unas imágenes mías. Ese momento fue maravilloso, pero fue manchado por todo lo que de dijo y por absolutamente todo lo que se habló después”.

“Soltera no estoy, comprometida tampoco porque no veo ningún anillo en mi dedo, pero soltera no. Sí, estoy enamorada”, añadió.

Melissa Paredes y Anthony Aranda en fiesta de Año Nuevo

Luego que Melissa Paredes confirmara su relación con el bailarín Anthony Aranda, el programa “Amor y Fuego” presentó imágenes de lo que fue su fiesta de celebración de Año Nuevo, donde ambos compartieron una casa en Cañete.

En el regreso del espacio de entretenimiento conducido por Rodrigo González y Gigi Mitre, se presentaron imágenes de la exconductora de “América Hoy” en situaciones cariñosas con su nueva pareja.

Las imágenes mostraban como ambos disfrutaban alrededor de una piscina mientras se fotografiaban muy sonrientes. Por si fuera poco, ya en la piscina, Melissa no tiene reparos en darle un beso al bailarín e incluso una mordida en el cachete.

“Así la pasa, así le dan la bienvenida a la temporada de verano 2022. Sin ningún tipo de temor, cariñosos, deseándose, amándose, como ya lo hacían desde la camioneta. Has visto que forma parte de la familia, del entorno, algo como si siempre fuese así”, dijo Rodrigo González tras presentar el informe.

