Los dimes y diretes tienen para rato. El último lunes, la abogada de Melissa Paredes dio varias declaraciones en el programa de Magaly TV La Firme y reveló que Rodrigo Cuba le ‘debe’ la suma de 10 mil dólares a la actriz.

Y es que según la abogada, Melissa Paredes le regaló 10 mil dólares a Rodrigo Cuba para que pueda comprarse su auto, sin embargo, ahora los quiere de vuelta ya que no cuenta con ingresos económicos para mantener a su hija Mía.

“Ella le dio, no le prestó, le regaló 10 mil dólares para su vehículo. Ella hoy le dice ‘por favor, devuélvemelos porque no tengo trabajo, no tengo paga, ¿cómo voy a mantener a tu hija?’”, se escucha decir a Melissa Paredes a Rodrigo Cuba en un audio que se reveló en Magaly TV La Firme.

Cabe mencionar que Melissa Paredes se encuentra con suspensión perfecta de labores debido a todo el escándalo que generó el ampay con su bailarin. Es por ello que no se presenta como conducta en el programa de ‘América Hoy’.

