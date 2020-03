‘Pulga’ al estilo ‘Street Fighter’

Previo a su debut en la presente temporada de la MLS, Raúl Ruidíaz, publicó en su Instragram una caricatura suya, que enfrentaba a ‘Saparky’, mascota de Chicago Fire, al estilo del videojuego ‘Street Fighter’.

Angie sufre por sus ‘chibolos’

La modelo Angie Jibaja no la pasa bien. La ‘chica de los tatuajes’ ha perdido la custodia de sus hijos y le pidió a sus seguidores de Instagram que “no la suelten”.

‘Bolt’ cumpleañero

Luis Advíncula cumplió 30 años y como era de esperarse, sus compañeros de la selección peruana y de sus exequipos le dedicaron hilarantes saludos por sus redes sociales, con fotos en las más graciosas situaciones.

Desde España, ‘Bolt’, quien estuvo acompañado de su mamá, Felicia, se dio tiempo para responder todos.

‘Meli’ confía en su ‘Gato’

Melissa Paredes aseguró que no le preocupa que Rodrigo Cuba esté solo en México, porque el hombre no sale ni a la esquina, si es que no está ella.

Poly babea por el ‘Colorado’

La modelo Paula Ávila aseguró que está contenta y con el corazón feliz desde que mantiene una relación con el periodista deportibo, Michael Succar.

‘Ratón’ reaparece

Luego de estar alejado de las redes sociales tras el ampay que hizo que Pablo Bengoechea determinara no considerarlo más en Alianza Lima, Jean Deza reapareció sonriente en Instagram, pero esta vez sin Shirley Arica, con quien mantendría una relación.