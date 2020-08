Hace algunas semanas, la modelo Melissa Loza mostró a sus miles de seguidores en redes sociales a su pequeña hija Erika. Ahora, ha compartido con sus fans una nueva experiencia con la lactancia materna en su segundo embarazo.

Según reveló la exchica reality, tuvo que dejar de amamantar a su segunda hija, debido a que tuvo principios de mastitis y sentía mucho dolor, aunque aseguró que la experiencia fue maravillosa.

“Mamis ya que estamos terminando la semana mundial de la lactancia materna, quiero compartir con ustedes: Mi experiencia en la lactancia con mi Erikita”, contó Melissa Loza al inicio de su mensaje.

“La verdad en mi caso, di de lactar una semana ya que lamentablemente me dio principio de mastitis (las mamis que tuvieron lo mismo me comprenderán) fue súper doloroso para mí, y por eso opté por cortarme la leche… Me hubiera encantado continuar con la lactancia ya que la conexión que sentí con Erikita fue increíble y sentía que era nuestro momento especial”, añadió.

Asimismo, Melissa Loza recomendó a las madres que tienen el mismo problema que busquen otras alternativas para dar una buena alimentación a sus bebés, en caso no puedan seguir con la lactancia materna.

“Yo opté por la leche en fórmula, pero si tienen la posibilidad de dar de lactar a sus bebés, se los recomiendo de todo corazón por que la experiencia, aunque duró una semanita, fue maravillosa”, señaló la exintegrante de “Esto es guerra”.

