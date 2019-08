Jefferson Farfán | Melissa Klug arremete contra Yahaira Plasencia: “No la paso ni con un plátano” | FOTOS

La modelo y empresaria Melissa Klug sorprendió a todos al brindar nuevas declaraciones sobre la amistad entre el padre de sus hijos, Jefferson Farfán, y la salsera Yahaira Plasencia, quien dijo que está apoyando al futbolista tras su lesión en la rodilla.

“Que buen soporte que tiene. Como lo he dicho, la relación que el papá de mis hijos pueda tener con cualquier mujer, sea ella (Yahaira Plasencia) o cualquier mujer, es su vida privada y sentimental, con eso no tengo porque meterme”, refirió la modelo en entrevista para América Espectáculos.

“Yo tengo dos hijos con él y nosotros nos enfocamos (en ellos). Mi preocupación es que mis hijos crezcan y estén bien. Me dedico al 100% a mis hijos, a sus campeonatos, escuela, viajes y estoy todo el tiempo con ellos. Lo que haga el papá de mis hijos con su vida sentimental me tiene sin cuidado”, añadió.

Asimismo, Klug espera que el futbolista se anime a formalizar cualquier tipo de relación que tenga, pues así evitaría más especulaciones.

“Lo que yo he dicho es que él tiene todo el derecho para ser feliz y llevar de la mano que él desee mostrar ante sociedad orgulloso, y que la oficialice, diga: ‘es mi pareja, mi enamorada o mi futura esposa’”, precisó.

Al ser consultada por el éxito de Yahaira Plasencia con su tema “Y le dije no”, Klug señaló que no la ha escuchado y que su música no le gusta.

“No la sigo, no me gusta y no voy a ser hipócrita. Me preguntaron ‘¿La pasas?’, ni con un plátano la paso. No me gustan sus temas, no la escucho y no estoy pendiente de su vida, me interesa un comino”, dijo la expareja del delantero de la Selección Nacional.