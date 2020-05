Se acabó el misterio. Samahara Lobatón anuncio que será madre por primera vez. A través de una publicación en sus redes sociales, la hija de Melissa Klug y el ex futbolista Abel Lobatón hizo oficial esta nueva etapa en su vida.

"Un ser maravilloso viene camino al mundo, me siento llena de emociones y es porque me toca una gran responsabilidad: velar por ti y porque todo a nuestro al rededor este súper bien. Dios es perfecto al tomar sus decisiones y hoy lo tengo claro!”, se puede leer en la primera parte del post, el cual tiene la foto de su ecografía.

La joven de 18 años les contó a sus seguidores que ya lleva 17 semanas en la dulce espera, y no pudo ocultar la emoción por esta nueva vida que lleva dentro. “No hay por qué esconderlo más, ES UNA BENDICIÓN hoy con casi 17 semanas estoy feliz con una viditaaa que crece súper sana y fuerte en mí”.

Finalmente, también dejó en claro que es consciente de su juventud y que habrán muchos comentarios al respecto. Sin embargo, Samahara afirmó que ahora solo enfocará en ser feliz con su bebé.

″Ya sé, soy súper joven, me falta mucho por vivir, no sé lo que me espera, pero saben algo para todos los que van a querer mandar su mala vibra, lo viviré con bebé (porque recién sabré el sexo), seré feliz con bebé y seré la mejor mamá que pueda ser", agregó.