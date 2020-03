Melissa Klug marca distancia con Yahaira Plasencia, George Forsyth captado besando rubia y Jossmery Toledo sería conductora radial

Nada con la ‘Yaha’

Melissa Klug marca distancia de Yahaira Plasencia y no quiere saber nada de la salsera. “No me interesa lo que haga con su vida, es su problema”, expresó la expareja de Jefferson Farfán.

Mensaje de la ‘Foquita’

Jefferson Farfán es uno de los jugadores peruanos mejor pagado en la actualidad, pero dejó un mensaje para tomar conciencia en redes sociales. “Me gusta compartir, no porque tenga mucho, sino porque sé lo que es no tener nada”, escribió la ‘Foquita’, en referencia a las cosas que posee.

Ampayan a ‘Ken’

George Forsyth fue captado besando a una rubia en una discoteca. El ex Alianza Lima ya olvidó a la ‘Chata’ Terkes, pero se desconoce a su nueva ‘saliente’.

Despiden al ‘Zorro’ Zupe

Latina decidió despedir al ‘Zorro’ Zupe por los comentarios en contra de la madre de una niña fallecida. El amigo de varios peloteros fue emplazado a pedir disculpas públicas.

Coquetea con la radio

Jossmery Toledo, quien protagonizó un ampay con el ‘Zancudito’ Olivares, cambiaría de faceta de modelo y sería conductora de un programa radial por las tardes. ¿Será?

Cumple con la ley

Juan Carlos Orderique contrató a un chofer para que lo movilice hacia su trabajo. Y es que el conductor de TV está sin licencia de manejo porque las autoridades lo suspendieron por conducir con algunas copas demás. El hombre tiene que esperar para encender su ‘caña’.

También te puede interesar