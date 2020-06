¿Reconciliación a la vista? Ítalo Valcárcel y Melissa Klug terminaron su romance hace poco más de dos meses; sin embargo, el bailarín comentó una de las publicaciones de la empresaria en Instagram e inmediatamente desató los rumores de un posible amsite.

Y es que Melissa Klug compartió una fotografía el último sábado en la que aparece luciendo un top strapless en color plomo con detalles negros, un jean y unas botas negras sobre la rodilla, mientras está recostada en una de las escaleras de su residencia.

“Lindo sábado”, escribió la madre de los hijos de Jefferson Farfán junto a la imagen. Ítalo Valcárcel no tuvo mejor idea que dejar su comentario y escribió: “¡Alalauuuu!”, el cual acompañó de unos emojis de palmas y una carita lanzando un beso.

Inmediatamente, lo seguidores de la chalaca empezaron a especular sobre el acercamiento entre ambos y les pidieron que si aún no han retomado su relación, lo hagan de una vez. “Ustedes se aman”, “Vuelve con él si todavía no lo has hecho”, señalaron en el post.





Ítalo Valcárcel comenta una foto de Melissa Klug en Instagram y desata rumores de reconciliación. (Foto: Captura)

Como se recuerda, fue a mediados de abril que Melissa Klug confirmó que su relación con Ítalo Valcárcel -a quien conoció en 2016 cuando él fue elegido como su bailarín en “El gran show”- había llegado a su fin.

En una entrevista que ofreció al diario Trome, Melissa Klug aseguró que se acabó la historia de amor que vivió durante junto a quien fue su pareja durante casi cuatro años.

Al ser consultada sobre si se había ‘amistado’ con Ítalo Valcárcel, la chalaca respondió: “No, estamos bien así. Hemos terminado por lo sano”, para luego revelar que aún mantienen comunicación.

“De vez en cuando hablamos para saber cómo estamos y sobre nuestras familias (…) Creo que después de una relación sana y bonita es mejor alejarnos, es lo más sano”, aseguró en aquella oportunidad.

VIDEO RECOMENDADO

Ignacio Baladán volvió a abrir su pastelería

Ignacio Baladán volvió a abrir su pastelería | EBT | TROME