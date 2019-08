Melissa Klug habló fuerte contra Jefferson Farfán y Yahaira Plasencia luego de su reconciliación

Melissa Klug, expareja de Jefferson Farfán, habló de la amistad que vuelve a tener Jefferson Farfán con Yahaira Plasencia. Se refirió de forma tajante de ambos, que vuelven a ser noticia.

“Lo que haga el papá de mis hijos no me interesa. Y lo que haga esa muchachita menos. A ella no la pasó ni con plátano. Te digo con toda sinceridad que a estas alturas, nada me sorprende en mi vida", dijo Melissa Klug en entrevista a El Popular.

Melissa Klug hace poco tiempo había sido demandada por Jefferson Farfán por romper un acuerdo de confidencialidad, sin embargo, la demanda fue rechazada la jueza Rita Gastañadui Ramírez.

Para Melissa Klug, la ausencia de Jefferson Farfán como padre de sus dos hijos es un tema que la sensibiliza, pues entiende que Adriano y Jeremydeberían pasar más tiempo con el jugador de la selección peruana.

