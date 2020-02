Quiere estar bien ‘pepa’

Raúl Ruidíaz se ha vuelto la imagen de su club y sale en todos los afiches y fotos. Por eso, se hizo un cambio de look, con mohicano e iluminaciones en la parte de arriba. ¡Bien!

‘Puchungo’ tiene correa

‘Puchungo’ Yáñez ha demostrado ser muy abierto a las bromas y juegos, pues nunca se molesta por nada. Ahora, el exjugador soltó una carcajada y se rió de un meme que le hicieron comparándolo con el personaje ‘Chabelo’.

Pecha a su exsuegrita

Melissa Klug estalló luego de conocer que la mamá de Jefferson Farfán la iba a denunciar por no dejarla ver a sus nietos. La ‘Blanca’ aseguró que no tiene pruebas y disparó: “Por mis hijos, con todo y contra todo, no me importa quién esté adelante”. ¡Se armó la bronca!

Primo lo deja mal parado

César Távara, primo de la ‘Foquita’, tuvo duros comentarios contra el pelotero y la ‘Yaha’, ya que aseguró que la salsera “es la número uno en utilizar a las personas”. Además, dijo que el verdadero ‘10 de la calle’ es ‘Kukín’. ¡Ajá!

‘Chato’ anda ‘templado’

Pese a todas las críticas que reciben, Christian Cueva y Pamela López han decidido seguir adelante y se muestran como una de las parejas más felices del medio. Los recién casados andan juntos por México y en redes, se dejan ver muy unidos.

Por eso, ‘Aladino’ le dedicó un mensaje de amor a su esposa, ratificando que es una relación estable y sólida. “Hay muchas formas de ser feliz. La que más me gusta es estar contigo”, publicó el pelotero en su cuenta de Instagram oficial.

Amante del ejercicio

Joazinho Arroé es un amante de los entrenamientos y no duda en mostrar su envidiable figura en redes. En esta ocasión, compartió que pesa 69.5 kilos, junto a una foto de su cuerpo trabajado y bien formado.

