La segunda hija de Melissa Klug gritó a los cuatro vientos que está embarazada de su actual novio y no tuvo mejor idea que contar cómo se dio cuenta de su embarazo a los 18 años de edad.

Samahara Lobatón reveló su historia en su cuenta de Instagram en dónde contó cómo quedó embarazada, pues ella había contado varias veces que se cuidaba con métodos anticonceptivos y hasta los recomendaba a través de las redes sociales.

"Me quité (el implante) y me cuidé con una inyección de tres meses. En enero yo me puse la inyección de un mes, pero me internaron en febrero casi tres semanas porque se acuerdan que estuve con fuertes dolores de cabeza. Y en todo eso de entrar y salir de la clínica, de verdad me olvidé de ponerme la inyección, responsabilidad de mi parte”, señaló la joven.

Asimismo, Lobatón contó que ella venía haciendo su vida normal ya que se enteró un poco antes de la cuarentena de que tenía 8 semanas de embarazo: “Se supone que para el mes de febrero como no me cuidé, salí embarazada. Yo viajé, me fui de paseo, me fui de viaje a Punta Cana, estaba embarazada y no lo sabía. Hacía mi vida normal y me enteré mucho mucho tiempo después”, agregó.

Finalmente, Samahara Lobatón contó que no le venía la regla pero ella lo tomó como un hecho normal ya que el uso de anticonceptivos había alterado su periodo menstrual. "Me enteré porque obviamente no me venía la regla, pero como soy irregular tampoco estaba tan asustada. Entonces fui al ginecólogo y me dijo que había que hacer una prueba solo para descartar porque seguramente era que mi cuerpo estaba regulándose. (...) De frente fui y me hice una ecografía y ahí estaba. Tenía latidos, ya estaba formadito”, finalizó.

