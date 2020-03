Se juntan los ‘peruchos’

Edison Flores no podía más con sus ganas de meterle su rica comida peruana en Washington y visitó el restaurante de dos compatriotas: ‘Peruvian Brothers’. ‘Orejitas’ le metió unas empanadas bien bravas y obvio con su chichita.

Flores llega a la MLS tras un exitoso paso por Morelia. (Foto: DC United)

Hunden más al ‘Ratón’

Andrea Castillo, quien es la expareja de Jean Deza, brindó una entrevista a ‘Hildebrant en sus trece’ y reveló que el ‘Ratón’ la violentó en más de una ocasión. “Jean me golpeó con una escoba, me ahorcó, me golpeaba”, confesó.

(FOTO : ROLLY REYNA / EL COMERCIO PERÚ)

¡La Klug se nos casa!

Una noticia remeció el fin de semana y se hizo viral en minutos. Melissa Klug gritó a los cuatro vientos que el próximo año se casará con su pareja de hace tres años, Ítalo Valcárcel, ya que la relación va de maravilla y es la hora de formarlizar.

“Él es una persona que nunca me ha soltado y lo amo cada día más. Ya me voy a casar, porque me pidió la mano y el próximo año es la boda de todas maneras”, confesó la ‘Blanca’, quien asegura que los líos con Farfán ya se terminaron, para ‘El Popular’.





Para matar el rato libre

Ya que no hay fútbol en ninguna Liga y los equipos están en receso, Yordy Reyna tuvo que buscar una manera de pasar el rato dentro de su casa. Por eso, se la pasó jugando ‘Crash’ en su cuarto. Obvio, no faltó el Netflix.