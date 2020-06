No aguantó. Este lunes 8 de junio, el Ministro de Salud, Victor Zamora llegó a Loreto para supervisar los trabajos que se vienen realizando en el hospital de dicha ciudad, sin embargo, fue increpado por uno de los médicos del nosocomio luego de la condecoración que se le hizo a los médicos chinos que llegaron al Perú.

“Veinte médicos han muerto, señor. Usted es malo, va a recibir el juicio. Usted condecora a los chinos, ¿y nosotros qué somos? ¡No hay nada acá, todos están sin seguridad!”, gritó el médico identificado como Jorge Baldeón y que fue grabado por las cámaras de Canal N.

El hecho ocurrió cuando Zamora ya abandonaba el hospital de Loreto luego de que se realicen pruebas rápidas a los ciudadanos del lugar. El titular del MINSA no tuvo otra opción que ignorar lo que gritaba el médico.

"Yo soy un médico con más de 25 años, no me van a venir con que me están pagando”, agregó Baldeón luego de que se mostraran las imágenes a nivel nacional cuando se condecoró a los médicos chinos que llegaron a Perú para combatir contra el COVID 19.

